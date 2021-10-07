Çavuşoğlu’ndan Fransa’ya sert yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslar için gittiği Ukraynanın Lviv kentinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile ortak düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir ve Türkiye hakkındaki açıklamalarına da yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslar için gittiği Ukraynanın Lviv kentinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile ortak düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Kendisine yöneltilen bir soru üzerine Çavuşoğlu, “Ukrayna’dayken üçüncü bir ülke hakkında aslında konuşmak istemem doğrusu ama madem soruyu sordunuz. Son zamanlarda Fransa’nın kendi sömürgecilik tarihiyle yüzleşmeye çalıştığını görüyoruz. Bunu da olumlu karşıladığımızı daha önce ifade etmiştik. Fakat son zamanlarda özellikle tarihi konularda yanlış yorum ve çarpıtmalara şahit oluyoruz. Bu konuda Fransa’nın ne kadar samimi olduğuna dair soru işaretleri artmaya başladı. Özellikle tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye’yi de bu tartışmaların içine çekmeye çalışması son derece yanlıştır. Cezayir de bu konuda zaten gerekli tepkiyi gösterdi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Marcon ve Le drian ile biz basın üzerinden değil de doğrudan birbirimizle konuşmak konusunda hemfikir kalmıştık. Bu bakımdan da bu tür açıklamaları doğru bulmuyoruz. Söylediğim gibi Fransa şu anda seçim atmosferine girmiş durumda ve seçimler sebebiyle Macron’un bu yollara tevessül ettiğini görüyoruz. Oysa gerek Fransada gerek başka ülkelerde bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydasının olmadığını gördük, görüyoruz. O nedenle bu tür popülist yaklaşımlar yerine kendi halkının güvenini kazanacak adımlar atması daha faydalı olacak diye düşünüyorum. Bizimle ilgili de söyleyecek bir sözü varsa arkamızdan değil, doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz, tıpkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı gibi.” ifadelerinde bulundu.

CEZAYİR’E YÖNELİK SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Le Monde gazetesinde yer alan Cezayir’e yönelik suçlayıcı ifadeleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Cezayir’de “askeri-siyasi bir sistemin hüküm sürdüğünü ve ülkenin resmi tarihinin tamamıyla yeniden yazıldığını, gerçeklere dayanmadığını ve Fransa’ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini” ileri süren Macron, “Cezayir’in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Soru bu. (Cezayir’de) Daha önce sömürgeler vardı. Türkiye’nin Cezayir’de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi ve tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak, bu harika. Cezayirliler buna inanıyor.” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Cezayir hükümeti harekete geçmiş, açıklamaları kınarken hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattığı duyurulmuştu.

İlginizi Çekebilir 'NATO'nun Türkiye tutumu Yunanistan'ı harekete geçirdi'

İlginizi Çekebilir ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Fransa ile ilişkileri onarma peşinde