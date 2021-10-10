Çekya Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı
Dün genel seçimlere giden Çekya'da Cumhurbaşkanı Milos Zeman bugün apar topar hastaneye kaldırıldı.
Çekya’nın başkentindeki Prag Askeri Hastanesi bugün bir açıklama yaptı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Milos Zeman’ın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
Gelişme ile ilgili başka bir detay kamuoyu ile paylaşılmazken, yerel saatle 14:00’te hastane direktörünün bir açıklama yapacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı yetkilileri daha önce yapılan açıklamalarda 77 yaşındaki Zeman’ın rahatsızlandığını söylemiş ve geçen ay 8 gün hastanede kaldığını belirtimişlerdi.