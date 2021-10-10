Çekya Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı

Dün genel seçimlere giden Çekya'da Cumhurbaşkanı Milos Zeman bugün apar topar hastaneye kaldırıldı.

Sozcu.com.tr

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Çekya’nın başkentindeki Prag Askeri Hastanesi bugün bir açıklama yaptı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Milos Zeman’ın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Gelişme ile ilgili başka bir detay kamuoyu ile paylaşılmazken, yerel saatle 14:00’te hastane direktörünün bir açıklama yapacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı yetkilileri daha önce yapılan açıklamalarda 77 yaşındaki Zeman’ın rahatsızlandığını söylemiş ve geçen ay 8 gün hastanede kaldığını belirtimişlerdi.

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