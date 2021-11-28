Çekya’da başbakan belli oldu

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman bugün yaptığı açıklamada Petr Fiala'yı başbakan olarak atadı.

Sozcu.com.tr

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Çekya’da Ekim ayında gerçekleşen seçimlerin ardından Çekya’da hükümet kurulmaya bir adım daha yaklaşıldı.

Cumhurbaşkanı Milos Zeman, bugün yaptığı açıklamada Petf Fiala’yı başbakan olarak görevlendirdi. Fiala, beş partiden oluşan bloğu yönetiyor. 200 üyeye sahip parlamentonun alt kanadında 108 sandalye sahibi olan Fiala ile birlikte Çekya hükümet kurmaya bir adım daha yaklaştı.

Ekim ayında yapılan seçimlerde muhalefet partileri mevcut başbakan Andrej Babis’i geride bırakmayı başarmıştı.

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