Cem Özdemir, Almanya’da ‘Tarım Bakanı’ oluyor

Almanya'da yeni hükümet için SPD, Yeşiller ve Libareller anlaşırken, bakanlık dağıtımı ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Ali GÜLEN

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Sosyal Demokratlar, Başbakan OIaf Scholz’un yanı sıra 6 bakanlık aldı. Yeşiller 5, Liberaller ise 4 bakanlıkla temsil edilecek.

Scholz’un yardımcılarından biri, Liberaller’in lideri Christian Lindner olacak. Diğeri ise, Yeşiller’in Eşbaşkanı Robert Habeck olacak. Habeck, aslında Scholz’un vekili görevini yürütecek.

Yeşiller’de diğer bakanlıklar için çekişme devam ediyor. Listelerin açıklanmasına dakikalar kala, Stuttgart’taki seçim bölgesinden yüksek oyla gelen Türkiye kökenli Cem Özdemir’in adı kabineye girdi. Özdemir’in “Tarım Bakanı” olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu görev için Steffi Lemke ismi ön plana çıkmıştı. Diğer yandan Anton Hofreiter ile Katrin Göring-Eckardt’ın da bakanlık alamadığı belirtiliyor.

Şu anda Dışişleri Bakanlığı için adı geçen Annalena Baerbock ile Ekonomi ve İklim Bakanlığı kesinleşen Robert Habeck’in yeri kesinleşti. Yeşiller’in bakanlarının bugün netleşmesi bekleniyor.

CEM ÖZDEMİR KİMDİR?

Cem Özdemir, 21 Aralık 1965, Bad Urach'ta dünyaya geldi. Türk ve Çerkes kökenli Alman siyasetçi. 2008-2018 yılları arasında Birlik 90/Yeşiller partisinin eş başkanlık görevini Claudia Roth ve Simone Peter ile birlikte yürüttü. Halen AlmanYa Federal Meclisi'nde Yeşiller Partisi milletvekili olarak görev yapmaktadır.

Babası Çerkes kökenli olan Özdemir Türkiye'den göç eden Tokatlı bir ailenin oğlu olarak Almanya'nın güneyindeki Baden-Württemberg eyaletinde, Bad Urach kentinde dünyaya geldi. Lisenin ardından sosyal pedagoji eğitimi aldı. 1987'den itibaren eğitimci ve serbest gazeteci olarak meslek hayatına atıldı.

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