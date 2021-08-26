ABD’den Afganistan uyarısı: Saldırıların devam etmesini bekliyoruz

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen üç patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. ABD'den saldırılarla ilgili yapılan açıklamada terör örgütü IŞİD'e işaret edilerek, "Saldırıların devam etmesini bekliyoruz" denildi.

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Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınındaki iki patlamanın ardından kentte bir patlama daha meydana geldi. Patlamalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve onlarca kişi yaralandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Orgeneral Kenneth McKenzie, saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

McKenzie, Afganistan’da terör örgütü IŞİD’in saldırılarının devam etmesini beklediklerini ifade ederek, tahliyelerin süreceğini belirtti.

McKenzie, ayrıca “Bu korkakça saldırıyla kimin ilişkili olduğunu belirlemek için şu anda çok sıkı çalışıyoruz ve onlara karşı harekete geçmeye hazırız 7/24 onları arıyoruz” dedi.