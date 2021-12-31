Çin medyası 2021’i değerlendirdi: Erdoğan’ın büyük kumarı

Çin devletine bağlı yayın yapan televizyon kanalı CGTN, 2021'in önemli gelişmelerini ve olaylarını derledi. Televizyonun internet sitesinde yer alan haberde Türkiye'ye ayrı bir bölüm ayrıldı ve "Türkiye: Erdoğan'ın büyük kumarı" başlığı kullanıldı.

Sozcu.com.tr

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Çin devletine ait olan ve İngilizce/Çince yayın yapan televizyon kanalı CGTN 2021 yılının önemli olaylarını derledi. Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından CGTN’nin internet sitesinde yer alan haberde Türk Lirası’nın son dönemde yaşadığı değer kaybı mercek altına alındı.

Türkiye ile ilgili verilerin yer aldığı özel bölümde, “Türkiye: Cumhurbaşkanı’nın büyük kumarı” başlığı kullanıldı. Makalede, “1 Ocak 2021’de bir dolar 7.4 TL’ye denk geliyordu. Yılın bitmesine bir hafta kala 18 TL’ye çıktıktan sonra 12.06’ya düştü. Türk Lirası’nın dramatik değer kaybı Türkiye ekonomisinin yaşadığı zor yılı sembolize ediyor. Erdoğan’ı eleştirenler faiz indirimi yapmasını eleştirmişti. Erdoğan faiz indiriminin fiyatların artmasıyla mücadele edeceğini ve istihdam yaratacağını öngörüyordu. Ülkesinde ekonomik krizle mücadele eden Erdoğan, uluslararası hedeflerini de bırakmadı” denildi.

Haberde, “Aralık ayında iki günlük zirvede Afrikalı liderler İstanbul’da bir araya geldi ve bu adım Türkiye’nin müttefik kazanmak için dikkat çekici bir adımdı ve ülkenin insansız hava aracı dalgaları Etiyopya gibi birçok bölgede gündem oldu. Bu sırada Erdoğan, Türkiye’nin ABD ve Rusya ile ilişkilerinde hassas bir denge yürütüyor. Kısa vadede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023’teki seçimlerden önce ekonomiyi 2022’de iyileştirmesi gerekiyor” yorumu yer aldı.

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