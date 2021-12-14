Çin’de sıra dışı hırsızlık: Yüz tanıma sistemini kullanmak için eski sevgilisini uyuttu

Çinli bir adam, eski kız arkadaşının uyurken göz kapaklarını kaldırıp cep telefonunda yüz tanıma yazılımı kullanarak banka hesaplarından yaklaşık 18.000 pound (340 bin lira) aktardığı için üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sozcu.com.tr

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Güneydeki Nanning kentindeki bölge halk mahkemesi tarafından verilen karara göre, soyadı Huang olan 28 yaşındaki sanık, eski kız arkadaşının parmak izlerini kullanarak Huawei cep telefonunun kilidini açtı ve ardından erişim sağlamak için yüz tanıma özelliğini kullandı.

Huang, önce şifreyi değiştirdi ve nakit, banka ve kredi limiti hesaplarından 150.000 yuan’dan fazla para aktardı.

Yerel gazete Nanning Evening News’i haberine göre, Huang bir süredir yüklü kumar borçlarıyla boğuşuyordu.

Geçen aralık ayında, eski sevgilisi ile bir araya geldi. Gazetede yer verilen detaylara göre; ona yaptı ve uyku getirecek bir soğuk algınlığı ilacı verdi. Mağdur, ertesi sabah banka havaleleriyle ilgili uyarıları aldıktan sonra endişelendi ve hemen polise şikayette bulundu.

Huang, kumara devam etmeden önce parayı borçlarını ödemek için kullandı. Huang, nisan ayında gözaltına alındı ve suçlu bulundu. Ayrıca 20.000 yuan para cezasına çarptırıldı.

Ülkenin en büyük mobil ödeme sağlayıcılarından biri olan Alipay, o zamandan beri yüz tanıma işlevinin çalışmadığını belirtti, ancak kullanıcıları hesaplarına birden fazla koruma katmanı vermeye ve herhangi bir olası dolandırıcılık şüphesi varsa derhal polisi uyarmaya çağırdı.

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