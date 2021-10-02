Çin’den güç gösterisi: Tayvan hava sahasına 38 savaş uçağıyla girdi

Çin'in ulusal bayram gösterileri kapsamında 38 savaş uçağını Tayvan hava sahasına göndermesi iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırdı.

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Tayvan’ın başkenti Taipei’deki yetkililer, Çin’in ulusal bayramı sırasında 38 Çin askeri jetinin Tayvan’ın savunma bölgesine geçtiğini ifade etti.

Çin, cuma günü, kendi topraklarının bir parçası olduğunu iddia ettiği Tayvan’da güç gösterisinde bulundu. 38 Çin askeri jeti, ulusal bayram kapsamındaki gösteriler sırasında, Tayvan hava sahasına geçti.

‘GÜÇ GÖSTERİSİ YAPMAK İÇİN’

Gösteri, Haziran ayında ABD’nin güdümlü füze taşıyan muhrip gemisini Tayvan Boğazı’ndan geçirmesinin ardından geldi. Uluslararası kamuoyu ‘Çin ulusal gününü güç gösterisi yapmak için kullandı’ başlıklarını attı.

Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Çin’e ait 18 J-16 ve dört Su-30 savaş uçağı ile iki nükleer kapasiteli H-6 bombardıman uçağı ve bir denizaltı karşıtı uçağın hava sahalarını ihlal ettiği belirtildi.

Son birkaç yıldır Çin ve Tayvan arasındaki gerilim artıyor. Çin, kendi topraklarının parçası olduğunu iddia ettiği Tayvan’da sık sık gövde gösterisi niteliğinde tatbikatlar gerçekleştiriyor. İki ülke arasındaki gerginlik son dönemde karşılıklı hamlelerle şiddetini artırıyor.

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