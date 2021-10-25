Çin’den Kuzey Kore adımı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kuzey Kore ile ikili ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirten açıklamalarda bulundu. İki ülkenin, ABD ile Çin arasında Güney Çin Denizi'nde yaşanan krizin ardından yaptığı 'dostluk' açıklamaları ise dikkat çekti.

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Pyongyang devlet medyasının haberine göre, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kuzey Kore ile ikili ilişkileri güçlendirmek istediklerini, bunun için gereken çabayı göstereceklerini açıkladı. Xi, Kuzey Kore ile Çin arasındaki “yeni bir seviyeye” yükseltmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kuzey Kore merkezli KCNA ajansının haberine göre Xi, iki ülke arasındaki ilişkileri Kim Jong Un ile ortak çabalar yoluyla stratejik iletişimi güçlendirmek, dostluk ve işbirliğini derinleştirmek için “istikrarlı bir şekilde yeni bir aşamaya taşıma niyetini” dile getirdi.

“DOSTLUK ZAMANLA DAHA SAĞLAM HALE GELDİ”

Haberde Xi, Kuzey Kore ve Çin’in “aynı dağ ve nehirler tarafından birbirine bağlı olduğunu ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluğun zamanla daha sağlam hale geldiğini” kaydetti. Kuzey Kore ve Çin, artan Çin-ABD rekabeti süresince yakınlaşmaya başlamıştı. Kuzey Kore, ABD ile nükleer müzakerelerde bir çıkmazın ortasında geleneksel müttefiki ile daha yakın ilişkiler kurmaya çalışıyor. Daha önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Pyongyang-Pekin dostluğunu “zamanın gerektirdiği ve iki ülke halklarının istediği şekilde yeni bir stratejik noktaya” yükseltme sözü vermişti.

Çin, Kore Savaşı sırasında Kuzey’in yanında Güney Kore, ABD ve Birleşmiş Milletler birliklerine karşı savaştı ve önceki hafta, Çin’in savaşa girişinin 70’inci yıldönümü kutlandı.

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