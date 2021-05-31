Çin’den yeni nüfus politikası: Bundan böyle üç çocuk

Çin’de son dönemlerde yenidoğan sayısında ciddi bir düşüş yaşanmasının ardından çiftlerin çocuk sahibi olmasını iki ile sınırlayan politikada değişikliğe gidilerek bu sınır üçe çıkarıldı.

Bugün Xinhua ajansında yer alan haberde Devlet Başkanı Şi Cinping önderliğinde toplanan kurulun çiftlerin sahip olabileceği çocuk sayısında artışa gitmeye karar verdiği, ancak kararın ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin bir açıklama yapılmadığı bilgisi yer aldı.

1970’TE BİR, 2015’TE İKİ ÇOCUK

Çin'de nüfusu kontrol altına alabilmek için 1970'li yıllardan bu yana tek çocuk politikası yürütülüyordu. Ailelerin ikinci çocuk sahibi olmasına izin verilmezken, bu kural geçtiğimiz yıllarda değiştirilmişti. 2015 yılında bir ailenin iki çocuk sahibi olmasına yönelik yeni düzenleme yapıldı. Ancak uzmanlar, ülke nüfusunda düşüşün önüne geçilmek isteniyorsa bu düzenlemenin de kalkması gerektiğini savunuyor.