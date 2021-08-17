CNN muhabirinin değişimi sosyal medyada gündem oldu: İddialara açıklık getirdi

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrası bölgede görev yapan CNN Muhabiri Clarissa Ward'ın kıyafetinin değiştiği, çarşafla yayın yapmaya başladığı iddia edilmişti. Sosyal medyada çok paylaşılan görüntüler sonrası muhabir Ward'dan açıklama geldi.

SOZCU.COM.TR

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Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından en büyük korku kuşkusuz kadınlar arasında yaşanıyor.

Kadınların burka giymeden sokağa çıkmasının yasak olduğu Taliban yönetimi altındaki Afganistan’da, görev yapan CNN International muhabirinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

CNN International muhabiri Clarissa Ward, Taliban militanlarının Kabil’e girmesinden bir gün önce normal kıyafetleriyle yayına çıkarken, bir gün sonra ise burka ile CNN International ekranlarında göründü.

Ward’ın kıyafet değişimi sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi. Pek çok kişi muhabirin bir gün önce ve bir gün sonra giydiği kıyafetleri kıyaslayarak değişime dikkat çekti.

AÇIKLAMA YAPTI

Ward, konuyla ilgili Twitter’dan açıklama yaptı.

İki fotoğrafına yer veren Ward, “Bu mimleme yanlış. Soldaki fotoğraf özel bir yerleşkenin içinde. Sağdaki ise Taliban’ın ele geçirdiği Kabil sokaklarında. Daha önce Kabil’de sokakta, saçlarım tamamen kapalı ve başörtüsü takardım. Şimdi ise tamamen burka giyiyoruz. Yani bir fark var ama bu kadar keskin değil” ifadesini kullandı.

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