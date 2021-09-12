Çölün ortasına 400 milyar dolarlık şehir kurulacak

ABD'de çölün ortasına 5 milyon nüfuslu 'mega kent' inşa etme projesinde sona yaklaşılıyor. Proje yöneticileri, fon sağlanırsa, 2030 yılında şehrin ilk sakinlerini ağırlamayı planlıyor.

Sozcu.com.tr

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Tokyo’nun temizliği, New York’un renkliliği ve Stockholm’ün altyapısını örnek alan milyarder Marc Lore tarafından tasarlanan 5 milyon kişilik ‘ABD’nin yeni şehri’ için fon arayışları başladı.

Eski Walmart yöneticisi Marc Lore, sürdürülebilir bir metropol olarak ABD çölünde planladığı Telosa için planlarını açıkladı. 150 bin dönüm arazi üzerine kurulacak olan Telosa şehri, çevre dostu mimari, sürdürülebilir enerji üretimi ve kuraklığa dayanıklı bir su sistemi vaat ediyor.

İlk kez yapılacak olan “15 dakikalık şehir tasarımı” sayesinde insanların iş yerlerine, okullarına ve sosyal hizmetlere 15 dakikada ulaşması hedefleniyor.

HANGİ EYALETE KURULACAĞI BELİRSİZ

Planlamacılar şehrin kurulacağı yeri araştırıyor olsa da, projenin resmi web sitesine göre olası hedefler arasında Nevada, Utah, Idaho, Arizona, Teksas ve Appalachian bölgeleri yer alıyor.

Önceki gün, mimarlık firması Bjarke Ingels Group (BIG) tarafından desteklenen projenin sunumu yapıldı. Yayımlanan görüntülerde, konutların yeşilliklerle kaplı olduğu, geniş park, bahçe ve dinlenme alanların olduğu görülüyor. Şehirde fosil yakan yakıtla çalışan araçların yasaklanacağı belirtilirken, elektrikli araçlar, scooterlar en yaygın kullanılacak araçlar olacak.

BIG tarafından paylaşılan görüntülerde şehrin simgesi olarak Equitism Kulesi göze çarpıyor. Bina; yükseltilmiş su deposu, aeroponik çiftliklere ve ürettiği enerjiyi tüm alana yayan bir çatı sistemiyle inşa edilmiş.

5 MİLYON NÜFUS HEDEFİ

Bin 500 dönüm alana kurulacak olan Telosa kentinin ilk aşamada yaklaşık 50 bin kişilik bir nüfusa sahip olması bekleniyor. Bu ilk aşamanın maliyeti 25 milyar dolar olarak aktarılırken, kentin 40 yıl içerisinde 150 bin dönüm araziye ve 5 milyon nüfusa ulaşmasıyla birlikte projenin maliyetinin 400 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Proje organizatörleri; özel yatırımcılar, hayırseverler, federal ve eyalet düzeyinde hibeler ve ekonomik kalkınma sübvansiyonları sayesinde proje fonunu tamamlamayı hedefliyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, şehrin 2030 yılı itibariyle ilk sakinlerini ağırlaması bekleniyor.

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