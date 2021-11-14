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Corona hayvanları da etkiledi! 3 kar leoparı Covid-19’dan öldü

ABD'nin Nebraska eyaletinde bulunan Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi, dün 3 kar leoparının Covid-19 kaynaklı komplikasyonlar sonrasında öldüğünü duyurdu.

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Corona hayvanları da etkiledi! 3 kar leoparı Covid-19’dan öldü

Yetkililer yazılı yapılan açıklamada Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi’ndeki üç kar leoparının Covid-19un komplikasyonları nedeniyle vefat ettiğini topluluğumuza derin bir üzüntüyle bildiriyoruz denildi.

COVID-19 OLAN 2 KAPLAN TAMAMEN İYİLEŞTİ

Yetkililer ayrıca Sumatra kaplanları olarak bilinen Axl ve Kumar adlı kaplanların ise tamamen iyileştiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca hayvanat bahçesindeki Covid-19 vakaları konusunda Amerikan Hayvanat Bahçesi Veterinerleri Birliği (AAZV) ve Bulaşıcı Hastalıklar Önleme Merkezi (CDC) ile yakın çalışıldığı ifade edildi.

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