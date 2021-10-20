Corona virüsü salgınında “sonbahar dalgası” başladı

Dünya çapında 4.9 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü, Delta varyantı ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte tekrar etkisini artırdı. Avrupa'nın birçok ülkesinde yaz öncesi dönemdeki seviyelere dönerken Türkiye'de de günlük vaka sayıları 30 bin seviyesine ulaştı.

Derleyen: Yiğit Can KAYTMAZ

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2019’un son haftalarında Çin’de ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü tekrar etkisini artırmaya başladı. Aşılama süreci devam ederken normalleşmeye başlayan Avrupa ülkelerinde vaka ve ölüm sayıları tekrar rekor kırmaya başladı.

İşte Avrupa’da son durum:

LETONYA

Baltık ülkesinde corona virüsü vakalarının önlenemez artışı sonrasında sokağa çıkma yasakları getirildi. Ülkede 21 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında salgını yavaşlatmak için sokağa çıkma yasağı getirildi. Aşılama oranlarının AB ülkeleri gerisinde kalan Letonya’nın Başbakanı Krisjanis Karins, “Sağlık sistemimiz tehlike altında. Bu krizden çıkmanın tek yolu aşı olmak” dedi.

ABD Hastalıkla Mücadele ve Kontrol Merkezleri (CDC) verilerine göre Letonya şu anda yeni vaka sayılarının en yüksek olduğu ülke konumunda. Ülkede Covid-19’a bağlı sebeplerle hastaneye yatma oranı yüzde 56 artarken, hastaneye kaldırılan yeni vakaların yüzde 79’unun aşı olmayan ya da tek doz aşı olanlar olduğu belirtildi.

RUSYA

Corona virüsü aşılama sürecinin ağır aksak ilerlediği Rusya’da da vaka ve ölüm sayıları rekor üstüne rekor kırıyor… Rusya’da bugün açıklanan verilere göre ülkede 1028 insan Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi. Öte yandan ülkede 34.073 yeni vaka açıklandı. Son 24 saatte açıklanan bu veriler ülke tarihindeki en yüksek oranlar olarak kayıtlara geçti.

Başkent Moskova’da vakaların artmasından sonra 60 yaş üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, işletmelerin de belli bir oranda evden çalışması istenmişti. Kademeli olarak yasakların ve kısıtlamaların geldiği ülkede 30 Ekim haftasında evden çalışma uygulamasına geçilmesi gündemde.

ÇEKYA

Çekya, Nisan ayından beri ilk kez 3000’den fazla yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bugün yapılan açıklamada ülkede 3246 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkede en son Nisan ayının sonunda günlük vaka 3.000’in üzerine çıkmıştı.

SLOVAKYA

Orta Avrupa ülkesi Slovakya’da 9 Mart’tan beri en yüksek günlük vaka dün açıklandı… Ülkede dün 3.480 yeni corona virüsü vakası tespit edildiği duyuruldu. AB ülkeleri arasında aşılama oranlarının daha düşük olduğu 5.5 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 2 milyon insan aşı oldu.

Ülkede yapılan PCR testleri sonucunda Covid-19 bulaştığı tespit edilenlerin yüzde 71’inin aşı olmadığı kaydedildi. Öte yandan ülkede Mayıs ayından beri hastaneye yatan hasta sayısı da 1000’in üzerine çıktı. 113’ü yoğun bakım olmak üzere 1040 hastanın hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

POLONYA

Polonya’da bugün açıklanan veriler iç karartıcı… Polonya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkedeki günlük Covid-19 vakalarının sayısı Mayıs ayından beri ilk kez rekor kırdı.

38 milyon nüfuslu ülkede 5559 insanda corona virüsü tespit edildi. Ülkede corona virüsü sebebiyle 75 insanın yaşamını yitirdiği belirtildi. Salgının başladığı günden beri Polonya’da 2.950.616 insanda corona virüsü tespit edilirken 76.254 insanın da hastalık dolayısıyla öldüğü kaydedildi.

ROMANYA

Romanya’da dün corona virüsü vakalarında ve ölüm sayılarında rekor kırıldı. AB’nin en düşük aşılama oranına ulaşan ikinci ülkesi olarak kayıtlara geçen Romanya2da son 24 saat içerisinde 18.800 insanın hastaneye kaldırıldığı ve 574 insanın ise öldüğü duyuruldu.

Yapılan resmi açıklamada ülkedeki hastanelerin doluluk oranının çok yüksek olduğu ve yoğun bakım ünitesinde yer kalmadığı belirtildi.

BİRLEŞİK KRALLIK

Birleşik Krallık’ta vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor… Her ne kadar Başbakan Boris Johnson salgının bittiğini duyursa da dün açıklanan resmi verilere göre Birleşik Krallık’taki vaka ve ölüm sayıları Avrupa’nın en yüksek seviyelerinden birine ulaştı.

Son 2 haftada neredeyse yarım milyon vaka tespit edilen ülkede dün 223 insanın öldüğü duyuruldu. Bu sayı Mart ayından beri kayıtlara geçen en yüksek ölüm sayısı olarak duyuruldu. Birleşik Krallık’ta pazartesi günü yaklaşık 50.000 vaka tespit edildiği açıklanırken, bu sayı Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’nın toplamından çok daha fazla.

Ülkenin Covid-19 politikasını değiştirmesi gündemdeyken bu konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.