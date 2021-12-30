Haberler - Dünya

Covid-19 yasaklarını delenleri sokakta gezdirdiler

Corona virüsünün çıktığı Çin'de sıkı önlemleri ve yasakları delen vatandaşlar kamuya açık alanda adeta sergilendi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Covid-19 yasaklarını delenleri sokakta gezdirdiler

“Sıfır Covid” politikası kapsamında çok sıkı önlemler alan Çin’de dikkat çeken bir ceza yöntemi geldi… Çin yönetimi, Covid-19 kurallarını ihlal edenleri kamuya açık alanda utandırmak için ceza verdi.

Corona virüsü yasaklarını delen iki kişi ile halk arasında polis etten duvar ördü.

Guangxi bölgesinde yakalanan ve yasakları ihlal eden iki kişi koruyucu beyaz kostümler giyerek sokağa çıkarıldı. Jingxi kentinde yaşanan olayda kuralı ihlal edenlerin boyunlarına bir yazı da asıldı. Büyük puntolarla kuralları ihlal edenlerin isimleri yazılırken vesikalık fotoğrafları da yer aldı.

Çok büyük kalabalık bu dört kişiyi izlerken silahlı polis memurları da halk ile dört kişi arasına etten duvar ördü.

Uzmanlar uyardı, Omicron varyantının yeni belirtisi çıktı: El ve ayaklara dikkat İlginizi Çekebilir Uzmanlar uyardı, Omicron varyantının yeni belirtisi çıktı: El ve ayaklara dikkat

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster