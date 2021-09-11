Covid-19’u küçümseyen Fransız sağlık bakanı yargılanacak

Fransa'da gündem eski sağlık bakanı Agnes Buzyn... Corona virüsü salgınının başladığı günde bu sağlık krizini küçümseyen ve gerekli adımları atmayan Buzyn hakkında soruşturmadan "yargılanmalı" kararı çıktı.

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6.8 milyondan fazla vakanın olduğu Fransa’da eski sağlık bakanlarından Agnes Buzyn, Covid-19 krizini yanlış yönlendirdiği ve gerekli müdahaleleri yapmadığı suçlamalarıyla zor günler geçiriyor.

Paris’te özel mahkeme Buzyn’in, pandeminin ilk günlerinde bu salgını küçümsediği ve bu sebeple “diğer insanların yaşamlarını tehlikeye attığına” karar verdi ve bu yönde yargılanması kararı alındı. Soruşturmada gündeme gelen, “felaketi önleyememe” suçlaması ise gündeme alınmadı.

Cuma günü mahkemeye çıkan ve aynı zamanda eski bir doktor olan Buzyn, “Kendimi anlatma fırsatı sağladığım için mutluyum. Halen devam eden küresel bir sağlık krizi devam ederken hükümetimizin ya da benim bir bakan olarak yaptıklarımızın karalanmasına izin vermeyeceğim” dedi.

KENDİSİYLE ÇELİŞMİŞTİ

Geçen yıl Şubat ayında Fransa’da ilk vakaların tespit edilmesinden haftalar sonra istifa eden Buzyn, 2020 yılının Ocak ayında, “Çin’de ortaya çıkan Covid-19 salgınının pratikte hiç riski yok. Bu hastalığın insanlar arasında yayılma riski çok düşük” demişti. Fakat Buzyn, bu açıklamadan kısa bir süre sonra, “Tsunami henüz gelmedi” ifadesini kullanmış ve kendisiyle çelişmişti. Buzyn daha sonra parlamentoda yapılan soruşturma kapsamında, “Cumhurbaşkanı Macron ve dönemin Başbakanı Edouard Philippe’i Ocak ayında Covid-19’un potansiyel tehlikeleri konusunda uyarmıştım” ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Fransa’da halen görevini sürdüren Sağlık Bakanı Olivier Veran ve Başbakan Philippe de soruşturma altında. Siyaseti bırakma kararı alan Buzyn ise Ocak ayında Dünya Sağlık Örgütü’nde çalışmaya başlamıştı.

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