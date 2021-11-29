Covid-19’un Omicron mutasyonu İspanya’ya sıçradı

İspanya’da, Güney Afrika’dan başkent Madrid’e gelen 1 yolcuda Covid-19’un Omicron mutasyonu tespit edildi. Omicron mutasyonu şu ana kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka, Avusturalya ve İspanya’da tespit edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Covid-19'un Güney Afrika'da keşfedilen yeni mutasyonu Omicron İspanya'ya sıçradı. Başkent Madrid'de bulunan Gregorio Maranon Hastanesi Mikrobiyoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Güney Afrika'dan Madrid'e gelen 1 yolcuda Omicron mutasyonunun tespit edildiği aktarıldı.

ULTRA HIZLI BİR PROSEDÜR

Açıklamada hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, Omicron mutasyonunu teşhis etmek için aynı gün içerisinde sonuç alınmasına olanak sağlayan ultra hızlı bir prosedürün geliştirildiği ifade edildi.

İspanya, Omicron mutasyonu nedeniyle yüksek riskli olan Bostvana, Svaziland, Lesoto, Mozambik, Nambiya, Güney Afrika ve Zimbabve gibi ülkelerden gelen tüm yolculara aşılı olup olmadıklarına bakmaksızın 10 günlük karantina uygulamasının yanı sıra en geç 72 saat öncesinde yapılmış bir negatif sonuçlu Covid-19 testi sunmalarını zorunlu kılıyor.

Omicron mutasyonu şu ana kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka, Avusturalya ve İspanya'da tespit edildi.

İlginizi Çekebilir Avrupa'da Omicron kabusu: Yeni kısıtlamaları devreye soktular