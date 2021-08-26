Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek ve Karadağ’a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek ve Karadağ'a ziyarette bulunacak.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin davetine icabetle, 27 Ağustos 2021 tarihinde Bosna-Hersek’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret çerçevesinde Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç ve Konsey Üyeleri Şefik Caferoviç ile Milorad Dodik’le yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Erdoğan, Bosna-Hersek ziyaretinin akabinde, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç’in davetine icabetle, 28 Ağustos 2021 tarihinde Karadağ’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Karadağ’da gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak, iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak.

Her iki ziyaret sırasında da Balkanlardaki güncel gelişmeler değerlendirilerek, diğer bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde de bulunulacak.