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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’de art arda görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Evi'nin açılışı için bulunduğu ABD'nin New York kentinde peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’de art arda görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde Türk Evi’nin açılışına katılan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, açılışa katılan MHP Genel Başkan Yardımcıları Faruk Aksu ile Mustafa Kalaycı ve Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görev süresini tamamlayan Volkan Bozkır’ı da kabul etti.

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