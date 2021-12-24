Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen haham, yaşadıklarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı ile yaptığı görüşme, hahamlar tarafından "sürpriz" olarak nitelendi.

Sozcu.com.tr

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Ankara'da önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelen Türk Yahudi toplumundan ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı'ndan (ARIS) bir haham, görüşmede yaşanan anları Yahudi basınına anlattı.

Dünyada Yahudi toplumuyla ilgili haberleri takip eden ABD merkezli Jewish Telegraphic Agency'nin haberine göre, ilk toplantılarını İstanbul'da yapan ARIS üyesi hahamlar, Erdoğan'ın özel uçakla kendilerini Ankara'ya getirtmesini ve Beştepe'de verdiği akşam yemeğinde ağırlamasını şaşkınlıkla karşıladı.

‘BÜYÜK NEZAKETLE DİNLEDİ’

Türkiye'de yaşayan Aşkenaz Yahudi cemaatinden haham ve ARIS Direktörü Mendy Chitrik, Erdoğan'ın kendileriyle iki saat boyunca görüştüğünü ve birçok konunun ele alındığını anlattı.

Chitrik, “Cumhurbaşkanı tüm hahamları büyük nezaketle dinledi, antisemitizme ve İslamofobiye karşı çok kararlı konuştu” dedi.

Chitrik, Erdoğan'ın Türkiye ve KKTC'deki sinagogların onarımına destek vereceğini söylediğini de aktardı.

Erdoğan, görüşmede İsrail’le ilişkilere de değinerek “İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog ve Başbakan Sayın Bennett ile yeniden canlanan diyaloğumuzu önemsiyorum” demişti.

Jewish Telegraphic Agency, görüşmeye katılan hahamların Erdoğan'la bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu yazdı.

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