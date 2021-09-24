Cumhurbaşkanı Salih: Irak’ta istikrar sağlanmadan bölgede mümkün değil

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, “Irak’ta istikrar sağlanmadan bölge istikrarının sağlanması mümkün değil” dedi.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) 76’ncı Genel Kurulu toplantısında konuşma yapan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkesinden çıkarılan yolsuzluk parasını bulmak ve geri almak için uluslararası toplumu yardım etmeye davet etti.

Salih konuşmasında, terör örgütü IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon gibi yolsuzlukla mücadele ve ülkeden çıkarılan paraların geri alınması için benzer koalisyon kurulmasını talep etti. Irak'ın bölgedeki önemli konuma döndürülmesi gerektiğini vurgulayan Salih, “Bunu gerçekleştirmek için bölgesel ve ulusal desteğin yanı sıra Irak toprakları üzerindeki çekişme ve rekabetlere son verilmesi gerekiyor” dedi.

Irak'ta istikrar sağlanmadan bölge istikrarının sağlanması mümkün olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Salih, teröre son vermek için yolsuzluğa son verilmesi gerekliğini belirterek, “Terörle yolsuzluk birbirine bağlıdır. İkisi birbirini tamamlıyor” ifadelerini kullandı.