Danimarka’da göçmen olmak için çalışma şartı

Danimarka'da hükümet, göçmenlere devletten aldıkları sosyal yardım karşılığında haftada 37 saat çalışma zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Yasa tasarısında, "Danimarka'ya geliyorsanız, çalışmak zorundasınız" deniliyor.

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Danimarka hükümeti, sosyal yardımdan faydalanan göçmenlere, 37 saat çalışma zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor.

İktidardaki Sosyal Demokratlar’ın azınlık hükümetinin sunduğu yasa tasarısında, Danimarka’da “hâlâ sabahları erken kalkmalarını gerektirecek bir işi olmayan” çok sayıda insan olduğu, bunların çoğunun da “Batı kökenli olmayan kişiler” olduğu belirtildi.

’10 KADINDAN 6’SI İŞSİZ’

Tasarıda, özellikle de Ortadoğu, Kuzey Afrika, Afganistan, Pakistan ve Türkiye kökenli birçok kadının işgücü piyasasının dışında kaldığı ifade edildi. Hükümet, bu ülkelerden gelen 10 kadından 6’sının şu an işsiz olduğunu belirtti.

Yetkililer bu zorunluluğun, ülkede yaşayan göçmenlerin entegrasyonunu teşvik edeceğini ileri sürüyor.

‘DANİMARKA’YA GELİYORSANIZ ÇALIŞMAK ZORUNDASINIZ’

“Uzun yıllar boyunca göçmenlerden hiçbir şey talep etmeyerek, insanlara kötülük yaptıklarını” ileri süren Başbakan Mette Frederiksen, “İnsanların katkıda bulunma ve faydalı olma görevi var, eğer göçmenler düzenli bir iş bulamazlarsa, aldıkları sosyal yardımların karşılığında çalışmak zorunda oldukları yeni bir sistem getirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Danimarka’ya geliyorsanız, çalışmak ve hem kendinizi hem de ailenizi geçindirmek zorundasınız” denilen tasarıda, “Eğer bir insan kendi kendine geçinemiyorsa, o zaman tüm sosyal yardımları alabilmek için de düzenli bir çalışma haftasına karşılık gelecek boyutta katılımda ve katkıda bulunma yükümlülüğü olmalıdır” ifadesi kullanıldı.

Bu planla, 20 bin kişinin iş bulmaya zorlanarak çalışma hayatına entegre edilmesinin amaçlandığı açıklandı.

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