Delta varyantı olanların üçte biri aşı yaptıranlar çıktı
İngiltere'de yapılan bir araştırma, Delta varyantı sebebiyle hastaneye kaldırılanların üçte birinden fazlasının iki doz aşı olduğunu ortaya çıkardı. Yetkililer, "Aşı olup Delta varyantına yakalanmak olası" yorumunu yaptı.
Son dönemde başta Türkiye, Rusya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere hızını artıran corona virüsü salgınına karşı aşı yaptırmak etkili bir çözüm olarak uygulanırken İngiltere’de yapılan bir araştırma korkutucu bir gerçeği daha ortaya çıkardı.
İngiliz Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) yaptığı analiz ve araştırma sonucunda Delta varyantı sebebiyle hastaneye kaldırılanların yüzde 30’undan fazlasının Covid-19 aşısı olduğunu ortaya çıkardı.