Delta varyantına karşı Avrupa’da yeni hedef çocuklar: 12-17 yaş grubu hızla aşılanıyor

Delta varyantı paniğinin yaşandığı Avrupa'da aşılamada yeni hedef çocuklar. Okullar açılmadan önce oranı artırmak isteyen ülkeler 12-17 yaş aralığındaki çocukları aşılıyor.

SOZCU.COM.TR

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Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgını bitirmek için başlatılan aşılama kampanyaları da tüm hızıyla devam ediyor. Ülkeler öncelikli gruplarla başlattığı aşılama sürecinde yaş grubunu iyiden iyiye düşürmüş durumda.

Delta varyantıyla birlikte salgın yeniden hız kazanırken, Avrupa ülkeleri bu durumun önüne geçebilmek için 18 yaş altındaki çocukları hızla aşılamak istiyor. Okulların açılacağı yeni eğitim dönemi öncesi öğrencilerin aşılanması en büyük hedef.

‘AŞI KURTARIR VİRÜS ÖLDÜRÜR’



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gençler arasında aşılamayı artırmak için en çok çaba gösteren liderler arasında başı çekiyor. TikTok ve Instagram’da gençlerin sorularını yanıtlayan paylaşımlar yapan Macron, “Biliyorum ki pek çoğunuzun aklında sorular var ya da korkuyorsunuz. Bu sorulara direkt olarak yanıt vermek istedim. Aşılar hayat kurtarır, virüs ise öldürür” ifadelerini kullandı.

Fransa’da Sağlık Bakanlığı verilerine göre 12-17 yaş arasındaki kişilerin yüzde 40’ı en az bir doz aşı olmuş durumda. Bu grubun yüzde 20’si ise tamamen aşılandı.

KIŞ GELMEDEN BAĞIŞIKLIK

Financial Times’ın haberine göre Kuzey ülkeleri de çocukları aşılamaya ağırlık verdi. Danimarka’da Temmuz ayı sonu itibarıyla 12-15 yaş aralığındaki çocukların üçte biri, bir doz aşı oldu. Ulusal Sağlık Dairesi Başkanı Soren Brostrom, “Nüfusa bağışıklık kazandırmamız gerekiyor, özellikle kış mevsiminden önce” dedi.

Almanya’da da benzer bir durum söz konusu. Haziran ayından bu yana aileler çocuklarını aşılatma hakkına sahip. 12-17 yaş aralığında 900 bin çocuğun yüzde 21’i ilk doz aşısını yaptırdı. Aşılarını tamamlayanların oranı da yüzde 10 olarak paylaşılıyor.

‘NÜFUSUN YÜZDE 95’İ AŞILANMALI’

Cenevre Üniversitesi Küresel Sağlık Enstitüsü Direktörü Antoine Flahault, 12 yaş ve altındaki çocukların durumuna da dikkat çekti. Flahault, “12 yaş ve üzerindekilerin aşılanması büyük oranda bittiğinde, virüsün ana hedefi 12 yaş altındakiler olacak. Bu yüzden salgını bitirebilmek için nüfusun yüzde 90-95 gibi bir oranını aşılamamız gerekiyor. Buna çocuklar da dahil” ifadelerini kullandı.