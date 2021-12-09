Denize düşen F-35 bulundu

İngiltere'nin Akdeniz'de bulunan uçak gemisinden düşen F-35B sonunda bulundu.

Ali GÜLEN

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İngiltere’nin Akdeniz'de bulunan uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'ten iniş sırasında düşen, yeni nesil savaş uçağı F-35B'yi bulmak için büyük bir yarış yaşanıyordu. ABD ve İngiltere, bu yeni teknolojinin Rusların eline geçmemesi için harekete geçti.

RUSLARIN SU ALTI CASUSLUĞUNDAN ENDİŞE EDİLDİ

Su altı casusluğunda uzman olan Ruslar, yeni uçağı bulmak için harekete geçerken İngilizler de büyük bir alarm vermişti.

Rusların uçağı bulmasından korkan İngilizler, ek savaş gemileri gönderdi ve kaza bölgesi sarıldı.

Sonunda enkaz, 1.6 kilometre derinlikte tespit edildi ve özel bir teknikle çıkarıldı. Savaş uçağının nasıl düştüğü belirsizliğini korurken, düşüş görüntülerini paylaştığı belirtilen bir denizci gözaltına alındı.

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