Dışişleri Bakanı’nın bu fotoğrafı gündem oldu

Büyük Okyanus'ta, dokuz adet mercan adasından oluşan Polinezya ülkesi Tuvalu'nun Dışişleri Bakanı Simon Kofe, COP26 İklim Zirvesi'ndeki bu görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İskoçya’nın Glasgow kentinde COP26 İklim Zirvesi sürerken, Polinezya ülkesi Tulavu’nun Dışişleri Bakanı Simon Kofe’nin konuşma yaparken çekilen fotoğrafı gündem oldu. Kofe, Pasifik Adası’nın iklim değişikliğinin etkileyeceği ülkelerin en başında olduğunu vurgulamak için paçalarını sıvayıp denize girdi.

Simon Kofe’nin takım elbiseli, denizde kurulan bir kürsüde pantolon paçalarını sıyırmış halde duruşu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Tuvalu’da küresel ısınma nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi, başkenti deniz seviyesinden sadece 5 metre yüksekte olan ülke için hayatî bir tehdit oluşturuyor. Eğer küresel ısınma nedeniyle sıcaklık 1 derece daha artarsa, Tuvalu sulara gömülecek. Halk şimdiden Avustralya ve Yeni Zelanda’ya göç etmeye başladı bile.

Kofe video mesajında, “Zirvede söylenenler ülkemde yaşanan gerçeklerle çelişiyor. Tuvalu iklim değişikliği ve yükselen deniz seviyeleri konusunda cesur adımlar atılmasını istiyor.” dedi. BM zirvesine katılan ülkeler 2050 yılına kadar karbon salınımını azaltma sözü vermiş olsa da Pasifik’te yer alan ada ülkeleri hayatlarını tehdit eden durumla ilgili çok daha çabuk adım atılmasını talep ediyor.