Dışişleri Bakanlığı: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Kırım Tatar Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal’in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, "Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Kırım Tatar Milli Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

“ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ”

Bilgiç, açıklamasında, “Kırım Tatar Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in bu sabah (4 Eylül) Kırım'daki evine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü ve henüz kendisinden haber alınamadığını öğrendik. Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

4 KIRIM TATARI TUTUKLANDI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, “Nariman Celal ve onunla birlikte tutuklanan dört Kırım Tatarının bir an önce evlerine ve ailelerine kavuşmalarını diliyoruz” dedi.