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Dışişleri Bakanlığı: İran’la siyasi istişareler gerçekleştirilecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni ile 8 Ekim’de Ankara’da siyasi istişareler gerçekleştireceği belirtildi.

Sozcu.com.tr
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Dışişleri Bakanlığı: İran’la siyasi istişareler gerçekleştirilecek

Türkiye ile İran’ın yarın Ankara’da dışişleri bakan yardımcıları nezdinde bir araya geleceği duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlıklarında 8 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da siyasi istişareler gerçekleştirilecektir. İstişarelerde ikili ilişkilerimizin ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.
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