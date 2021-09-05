Dışişleri Bakanlığı’ndan Gine’deki darbe girişimine kınama

Dışişleri Bakanlığı, Gine Cumhuriyeti'nde meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Condé’nin alıkonulmasını kınadı.

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Gine Cumhuriyeti’nde 5 Eylül 2021 tarihinde meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Condé'nin alıkonulmasını kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz.

* Türkiye, seçimle işbaşına gelen Hükümetlerin yasadışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır.

* Dost ve kardeş Gine Cumhuriyeti’nde anayasal düzenin süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Alpha Condé'nin derhal serbest bırakılması yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz.

* Türkiye, içinden geçtiği bu zor ve hassas dönemde dost ve kardeş Gine Cumhuriyeti’nin yanında olacaktır.

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