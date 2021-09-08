Dışişleri Bakanlığı’ndan Mısır açıklaması

Müslüman Kardeşler destekli Muhammed Mursi’nin 2013’te askeri darbeyle devrilmesinin ardından bozulan Türkiye-Mısır ilişkileri bugün gerçekleştirilen görüşmelerle yeniden onarım sürecine girdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır." ifadeleri yer aldı.

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Türkiye, Mısır'la ilişkileri onarmak için yeni tur görüşmeler gerçekleştiriyor. Türkiye ile Mısır arasında 8 yıldır fiilen kopuk durumda olan ilişkilerin normalleştirilmesi için iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında, mayıs ayında Kahire'de başlatılan görüşmelerin ikinci turu bugün gerçekleştirildi.

Türkiye-Mısır İstişarelerinin ikinci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır.” ifadeleri yer aldı.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Müslüman Kardeşler destekli Muhammed Mursi'nin 2013'te askeri darbeyle devrilmesinin ardından Mısır'la ilişkileri fiilen koparan Ankara'dan, ilişkileri normalleştirmek için bu yılbaşından itibaren çeşitli mesajlar ve adımlar gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Mart'ta Mısır'la normalleşme görüşmelerinin başladığını duyurmuştu. Türkiye'nin normalleşme görüşmelerini duyurmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile 10 Nisan'da “ramazan tebriği” için telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, bu görüşmenin ardından 20 Nisan'da AKP'nin teklifiyle Türkiye-Mısır Parlamentolararası Dostluk Grubu yeniden kurulmuştu.

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