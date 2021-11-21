Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdel Fattah al-Burhan ile Başbakan Abdalla Hamdouk arasında mutabakata varılmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

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Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki yaşanan gelişmeler hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada , “Sudan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdel Fattah al-Burhan ile Başbakan Abdalla Hamdouk arasında Anayasal Bildiri çerçevesinde geçiş sürecine dönülmesi ve Başbakan Hamdouk'un yeniden görevi üstlenmesi hususlarında mutabakata varılmasından memnuniyet duyuyoruz. Sudan'ın içinden geçmekte olduğu bu hassas süreçte Sudan halkının tüm kesimlerinin beklentilerinin dikkate alınmasının ve ülkede barış ve istikrarın korunmasının önemini vurguluyoruz. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sudan'ın ve Sudanlı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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