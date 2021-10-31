Dışişleri Bakanlığı’ndan Yemen’deki bombalı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de Aden Havalimanı’na düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında "Bu menfur saldırıyı kınıyoruz" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de Aden Havalimanı'na düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

* Yemen’in geçici başkenti Aden’deki havalimanı girişinde 30 Ekim günü bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

* Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Yemen halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz.