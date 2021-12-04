Dışişleri’nden Irak açıklaması: Saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Mahmur ilçesinde 13 kişinin ölümüne neden olan IŞİD'in terör saldırısını kınadı. Bakanlığın açıklamasında, "Türkiye, terörle mücadelede Irak Hükümeti ve IKBY ile Irak halkının yanında durmaya devam edecektir" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Mahmur ilçesi yakınlarındaki bir köye düzenlenen terör saldırısında 10 IKBY güvenlik gücü mensubunun ve 3 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, “Terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenildiği anlaşılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. IKBY makamları ile Irak Hükümetine ve saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelede Irak Hükümeti ve IKBY ile Irak halkının yanında durmaya devam edecektir” denildi.

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