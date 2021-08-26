Dışişleri’nden Kabil açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki patlamalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

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Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınındaki iki patlamanın ardından kentte bir patlama daha meydana geldi. Patlamalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

“SALDIRIYI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ”

Bakanlıktan patlamalarla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Bugün Kabil’de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

* Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.