Dışişleri’nden Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Polonya-Belarus sınırında yaşanan düzensiz göç krizine ilişkin, "Türkiye’nin tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr

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Polonya üzerinden Almanya'ya ulaşmaya çalışan binlerce göçmenin Belarus – Polonya sınırında bekleyişi sürüyor. Polonya, Belarus'u mültecileri engellememekle, Belarus ise Polonya'yı provokasyonla suçlamaya devam ediyor.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını ‘reddettiklerini' vurguladı.

“ÜZÜNTÜYLE GÖRÜLMEKTE”

Açıklamada şöyle denildi:

* Üçüncü ülke vatandaşlarının Belarus toprakları üzerinden müttefikimiz Polonya, Litvanya ve Letonya'ya yasadışı geçişi konusunda gerekli önlemlerin alınmadığı ve sınır bölgelerinde zor durumda bırakıldıkları üzüntüyle görülmektedir. Yaşanan çok boyutlu sorun bu yıl 70. yılını kutladığımız Mültecilerin Hukuki Statüsü Hakkında Cenevre Sözleşmesi'nden kaynağını alan uluslararası koruma sisteminin aşınmasına sebep olabilecektir.

“KASITLI BULUYORUZ”

* Son on yıldır dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Polonya, Litvanya ve Letonya'nın karşı karşıya bırakıldıkları bu sınamayı en iyi anlayan ülkelerden biri olarak müttefiklerine desteği tamdır. Öte yandan, Türkiye'nin, tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz. Ayrıca, bu konuda şeffaf şekilde bilgi paylaşılmasına rağmen, Türk Hava Yolları gibi küresel çapta saygınlığa sahip bir şirketimizin hedef alınmasını kasıtlı buluyoruz.

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ”

* Türkiye yasadışı göç ve insan kaçakçılığına karşı mücadelede gerekli adımların atılmasının önemini her fırsatta vurgulamakta, uluslararası toplumu bu konuda sorumlu ve duyarlı olmaya davet etmektedir. İlgili tarafların sorunu itidalle çözmesini ümit ediyor ve Türkiye olarak sorunun aşılmasında her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz.

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