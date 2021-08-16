Dominic Raab: İngiltere Taliban’dan hesap soracak

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiltere'nin Taliban'dan hesap soracağını belirterek, yaptırım uygulanmasının muhtemel olduğunu aktardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Başbakan Boris Johnson ve Savunma Bakanı Ben Wallace ile yaptığı acil durum toplantısı sonrasında Afganistan’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Raab, “Sanırım herkes, Taliban’ın Afganistan’da devraldığı durum ve hız karşısında şaşırdı. Bu hepimizin öğrenmesi gereken bir ders. Ama gerçek şu ki, şu anda önemli olan İngiliz vatandaşlarını ve Birleşik Krallık’a sadık bir şekilde hizmet edenleri oradan çıkarmaya ve 20 yılda elde ettiğimiz kazanımların kaybolmamasını sağlamaya odaklanmak” dedi.

Raab, 2001’den bu yana İngiltere'ye Afganistan’dan herhangi bir terör saldırısı gerçekleşmediğini belirterek, “Göz ardı etmememiz gereken bir önceliğimiz, bu kazanımların kaybedilmemesidir” dedi.

“AMACIMIZ EN TEMEL İNSAN HAKLARINI KORUMAKTIR”

Raab, İngiltere’nin G7 başkanlığını Taliban’a “hesap sormak için” kullanacağını ve Afganistan’ın terör için bir üs olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini ifade etti. Raab, “Amacımız kadın haklarına saygı da dahil olmak üzere en temel insan haklarını korumaktır” dedi.

İngiltere’nin Taliban’dan hesap sormak için elindeki tüm araçları kullanacağını aktaran Raab, bunun İngiltere’nin ortakları ile birlikte çalışarak Taliban’a muhtemelen yaptırım uygulamakla olacağını belirterek, Resmi Kalkınma Yardımının (ODA) durdurulacağını açıkladı.

Raab, Afganistan’daki mevcut durumda, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin yeni bir gerçeklik olduğunu söyleyerek, “İstediğimiz bu değil ama bu gerçeklik ile başa çıkmak zorundayız” dedi.

Raab, İngiltere’nin elindeki tüm politika araçlarını kullanmasının, Taliban’ın potansiyel yeni rejimi üzerinde ılımlı bir etkisi olabileceğini ifade etti.

İlginizi Çekebilir Birleşmiş Milletler, Afganistan için acil toplandı: Tüyler ürpertici raporlar alıyoruz