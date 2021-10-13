Donald Trump: Beni hala özlemediniz mi?

Eski ABD Başkanı Donald Trump yayınladığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın izlediği politikalarının başarısız olduğunu ifade ederek, "Beni hala özlemediniz mi?" dedi.

Sozcu.com.tr

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ABD'de yapılan bir dizi ankette ABD Başkanı Joe Biden'a verilen desteğin azaldığı görülürken, RealClearPolitics’in bu hafta yayınladığı ankette, Biden’ı onaylayan kişi sayısının yüzde 42’nin altına düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Anketlerin ardından eski ABD Başkanı Donald Trump yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

* Covid-19 salgını kontrolden çıkıyor, mağazalarımızda az sayıdaki ürünle tedarik zincirimiz çöküyor.

* Afganistan’da aşağılandık, sınırımız ise tam bir felaket, gaz fiyatları ve enflasyon hızla yükseliyor. Biden nasıl gidiyor? Beni hala özlemediniz mi?

BIDEN’A VERİLEN DESTEK AZALIYOR

Amerikalılar, göreve başlayalı yaklaşık 9 ay olan Başkan Joe Biden’ı onaylamadıklarını dile getiriyor. VOA Türkçe’de yer alan habere göre, geçen hafta yapılan bir dizi ankette, katılımcı seçmenlerin yüzde 49,2’si Biden’ın başkanlığı yürütme biçimini onaylamazken, yüzde 44,5’i onayladı.

RealClearPolitics sitesinde yer alan son anketlerden beşi, ülkenin 46'ncı başkanının onaylanmadığını, üçünde Biden'a desteğin yüksek olduğunu gösterdi.

Analistler, Biden’ın itibarındaki düşüşün, özellikle geçen yılki seçimi kazanmasına yardımcı olan bağımsız seçmenler arasında hızlı olduğunu söylüyor.

Temmuz ayında, başkanlıkta altı ayını tamamladığında, Biden yüzde dokuz puanlık avantaja sahipti. Ancak Ağustos ayının sonunda anketler, ABD seçmenlerinin Biden hakkındaki görüşlerinde eşit olarak bölündüğünü gösterdi.

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