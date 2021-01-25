Donald Trump’ın yeğeninden Melania Trump iddiası

Donald Trump’ın yeğeni Mary Trump, Melania Trump’ın mutlu olmadığını ve Donald Trump’tan boşanmak istediğini öne sürdü. İngiliz medyasına konuşan Mary Trump, “Eşine muhabbetli davrandığına inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

“SOYADINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR”

Mary Trump, amcası Donald Trump’ın ABD’ye verdiği zararlar nedeniyle kendisine olumsuz çağrışım yapan soyadını değiştirmek istediğini iddia etti. Bu olumsuz çağrışımdan Melenia Trump’ın geleceğinin etkileneceğini ileri süren Mary Trump, amcasının ABD’ye verdiği zararlarının birçoğunun onarılamaz olduğunu da söyledi.

BOŞANIRSA 50 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ALACAK

Öte yandan, üç çocuğunun annesi Ivana Trump’tan boşanırken 14 milyon dolarlık boşanma tazminatı ödemesi gerekeceği belirtilen Donald Trump’ın, Melania Trump’tan boşanması halinde 50 milyon dolar vermesi gerekeceği iddia edildi.

Trump aynı zamanda çocukları Donald Jr, Eric ve Ivanka için Ivana Trump’a yıllık ortalama 650 bin dolar ödemişti. DHA