Dört hastayı öldürüp monitörden izleyen hemşireye idam cezası

ABD'de Teksaslı bir hemşire kalp ameliyatlarından sonra 4 hastayı hava enjekte ederek öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı.

Tayfun HOPALI / ABD

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37 yaşındaki Davis, 2018’de kovulana kadar Trinity Mother Frances Hastanesi’nde çalıştı. Polis, soruşturmasında kalp ameliyatı geçiren hastaların Davis odalarına girerken kamera görüntülerinden olayı belirledi. Seri katil odadan çıktıktan sonra hastalar aniden kötüleşip hayatını kaybetti.

Savcı Chris Gatewood, “Bir hastanenin bir seri katilin saklanması için mükemmel bir yer olduğu ortaya çıktı. Odalara girmekten ve onlara hava enjekte etmekten hoşlanıyordu. Kurbanlarının monitörlerden ölümlerini izledi” dedi.