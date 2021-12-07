DSÖ’den kritik Omicron varyantı açıklaması: Yükselişte, endişeli ve temkinli olmakta haklıyız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge, bugün yaptığı açıklamada "Şu anki sorun Delta ve bugün Delta'ya karşı ne kadar başarılı olursak yarın Omicron'a karşı bir galibiyet olacaktır" dedi.

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DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge, bugün yaptığı açıklamada “Omicron görüş alanımızda ve yükselişte, endişeli ve temkinli olmakta haklıyız. Ama dediğim gibi, şu anki sorun Delta ve bugün Delta’ya karşı ne kadar başarılı olursak, yarın Omicron’a karşı bir galibiyet olacaktır. Sonunda aniden yükselmeden önce” dedi.

“BİR AY GEÇTİ, 120 BİN KİŞİ ÖLDÜ”

Direktör Kluge, geçen ay acil önlem alınmazsa 2022’nin başına kadar yarım milyon kişinin hayatını kaybedilebileceği konusunda hükümetleri ve insanları uyardıklarını ve bulaşmayı azaltmak için acil adımlar atmaya çağırdıklarını belirtti.

Kluge “Şimdi bir ay geçti ve 120 bin kişi daha öldü ve Bölge, çetelesine 10 milyon Covid-19 vakası daha ekledi” ifadelerini kullandı.

“AŞIYLA 470 BİN HAYAT KURTARILDI”

Eylül ayına göre günlük can kaybının şu anda ikiye katlandığını belirten Kluge “Bu haftanın sonunda, Avrupa ve Orta Asya’daki her 10 kişiden 1’inde Covid-19 enfeksiyonu olduğu laboratuvar testleriyle doğrulanacak” dedi.

Vaka yaşının 5 ila 14 arasına düştüğünü vurgulayan Kluge, “Aralık 2020’den Kasım 2021’e kadar, Covid-19 aşılaması yoluyla doğrudan en az 470.000 hayat kurtarıldı” ifadelerini kullandı.

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