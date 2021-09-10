Dünya bu anı bekliyordu… Kabil’den yurt dışına ilk sivil uçuş: 113 yolcu Doha’ya indi

ABD çekilmeyi tamamladıktan sonra Kabil Havalimanı'ndan ilk ticari yurt dışı uçuş gerçekleşti. Afganistan'ın başkenti Kabil'den havalanan uçak, ABD, İngiltere, Kanada, Ukrayna, Hollanda ve Almanya vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 113 kişiyi Katar'ın başkenti Doha'ya götürdü.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilmesinin ardından ülkede kısa sürede kontrolü Taliban ele aldı. Uluslararası kamuoyunun gözünün çevrildiği bölgede, Batılı ülkeler tahliye sürecini tamamladı.

Binlerce kişinin akın ettiği görüntülerle gündeme gelen Kabil Havalimanı’yla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Afganistan’ın dünyaya açılan kapısı olan, işletilmesi için Taliban’ın Türkiye ve Katar’a teklif götürdüğü havalimanından, ABD çekildikten sonra yurt dışına ilk ticari uçuş gerçekleşti.

The Guardian’ın haberine göre uluslararası yolcuları taşıyan Katar Havayolları’na ait uçak Kabil’den kalktıktan sonra Katar’ın başkenti Doha’ya iniş yaptı. 113 kişiyi taşıyan uçaktaki yolcuların ABD, İngiltere, Kanada, Ukrayna, Hollanda ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu yabancı ülke vatandaşları olduğu belirtildi.

Söz konusu uçuşun ardından ABD’den de bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban ve Katarlı yetkililere teşekkür etti. Blinken, uçuşun ABD’nin Afganistan’dan ayrılmaya devam edecek olan kişilere yardım edeceğinin en somut göstergesi olduğunu söyledi.