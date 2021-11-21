Dünya Gıda Programı açıkladı: 19 milyon Afgan açlıkla karşı karşıya…

Dünya Gıda Programı’na göre Afganistan’da 19 milyon insan yetersiz beslenme ve açlıkla karşı karşıya. Bu durum özellikle çocukları olumsuz etkiliyor. Yetkililer çocuklarda yetersiz beslenme vakalarının hızla arttığına dikkat çekiyor

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Kandahar'daki Mirwais Hastanesi de çocuklarda yetersiz beslenme vakalarının hızla arttığını bildirdi. Bölgeye destek veren Mirwais Hastanesi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından destekleniyor.

Hastanede 38 yıldır çocuk doktorluğu yapan Dr. Muhammed Sadık hastaneye yetersiz beslenme nedeniyle artan sayıda 5 yaşından küçük çocuklar getirildiğini söyledi.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, Dr. Sadık, “Eğer geçen 3 ayla kıyaslayacak olursam, bu ay raporumu hazırlarken rakamların ikiye katlandığını söyleyebilirim. Yani, çocuk hasta kabullerinde yüzde 100 artış var” dedi.

“SAYI HER GÜN ARTIYOR”

Dr. Sadık, Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinden sonra çatışmaların azalmasıyla kırsal bölgelerde durumun sakinleştiğini ve daha fazla kişinin tedavi için kente gelebildiğini belirtti.

Dr. Sadık, “Şimdi herkes kente gelebiliyor. Önceleri o bölgelerde yetersiz beslenen hastalar vardı ama bize ulaşamıyorlardı. Şimdi herkes bize ulaşabiliyor. Bu nedenle sayı her gün artıyor” ifadelerini kullandı.

Dünya Gıda Programı'na göre bu kış yaklaşık 19 milyon Afgan yetersiz beslenme ve açlıkla karşı karşıya ve 3 milyon çocuk en fazla risk altında olan grup. Dr. Sadık yetersiz beslenme vakalarının çoğunluğunun 5 yaşın altındaki çocuklarda görüldüğünü aktardı.

Acil gıda ihtiyacı ve 5 yaşından küçük hastaların iki katına çıkmasıyla sağlık ekibi aşırı yoğun. Ve ayrıca aylardır maaş alamıyorlar.

Uluslararası yardım taahhütlerine rağmen İnsan Hakları İzleme Örgütü Afganistan'ın insani krizin gerisindeki sorunları çözmesi için daha fazlasını yapması gerektiğini vurguluyor.

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