Dünya Petrol Kongresi’ne Omicron etkisi: Türkiye katılamadı

Bu yıl ABD'de gerçekleşecek Dünya Petrol Kongresi, Omicron varyantı sebebiyle büyük sıkıntılar yaşıyor... Omicron varyantı sebebiyle aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı kritik ülkelerden temsilciler etkinliğe katılamayacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Bu hafta ABD’de başlayacak Dünya Petrol Kongresi, corona virüsünün Omicron varyantı sebebiyle büyük bir sıkıntı içinde…

Petrol piyasasının geleceğinin masaya yatırılacağı ve her 3 yılda bir düzenlenen etkinliğin organizatörleri dün gece bir açıklama yaptı.

Reuters haber ajansının aktardığı haberde Suudi Arabistan, Kazakistan, Katar, Arjantin, Ekvator Ginesi, Yunanistan, Türkiye ve Romanya’nın enerji bakanlarının etkinliğe katılmayacağı açıklandı. Omicron varyantı sebebiyle BP, Sonatrach ve Qatar Energy gibi şirketlerin CEO’larının da etkinlikte yer almayacağı duyuruldu.

Etkinliğin organizatörleri, “Üst seviyeden katılımın az olması seyahat yasakları ve yeni varyant sebebiyle yaşanan endişenin bir sonucudur. Katılmayanların yerine yeni konuşmacılar gelecektir” dedi.

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