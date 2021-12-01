Dünya Sağlık Örgütü’nden Omicron uyarısı: Erteleyin

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsünün en çok mutasyona uğramış varyantı olan Omicron ile ilgili açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçen hafta Omicron virüsünü resmi olarak duyuran ve yetkilileri uyaran Dünya Sağlık Örgütü yeni bir açıklama yaptı.

Son dönemde onlarca ülkede tespit edilen Omicron varyantı ile ilgili açıklama yapan DSÖ, corona virüsü aşısı olanlara da uyarıda bulundu. Açıklamada, “Aşılanmış olsanız bile maske takmak, sosyal mesafeye dikkat etmek ve el hijyenine önem vermek hayati bir önem taşıyor” denildi.

“YENİ AŞIYA GEREK YOK”

Reuters haber ajansının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği açıklamada, “Aşı üreticilerinin yeni bir aşı geliştirmesine gerek yok, mevcut aşılarda ufak değişiklikler yapılabilir. İlk veriler PCR testlerinin Omicron yüzünden yanlış sonuç vermediğini ortaya koydu. Şu ana kadar 24 ülkede Omicron vakaları bulundu” denildi.

Yetkililer, “Bu virüsteki bazı mutasyonlar virüsün daha hızlı yayılma riskini artırabileceğini gösteriyor. Omicron varyantının kuluçka süresinin diğer varyantlardan farklı olacağını düşünmek için bir sebep yok” ifadesini kullandı

Yetkililer Covid-19’un Omicron varyantı ile ilgili bilgilerin henüz çok az olduğuna dikkat çekerken 60 yaşın üzerindekileri de uyardı. Yetkililer, “İlk belirlemelere göre Omicron vakaları daha hafif geçiyor, ağır hasta vakası yok. Aşı olmamış 60 yaşın üzerindekiler planladıkları seyahatleri askıya almalı zira risk altındalar” açıklamasını yaptı.

İlginizi Çekebilir Yunanistan'da corona aşısı 60 yaş üzeri için zorunlu hale gelecek

İlginizi Çekebilir DSÖ'den Omicron uyarısı

İlginizi Çekebilir DSÖ uyardı: Bunların hepsi tekrar olacak