Dünya virüsle boğuşurken… İngilizler dans pistine döndü: Karantinadan sonra binlerce kişiden ilk parti

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü hızla can almaya devam ederken, dünya genelinde salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyonu aştı. Aşılama kampanyaları pek çok ülkede aralıksız sürüyor. Vatandaşlarını toplu olarak aşılamaya başlayan ilk ülke olan İngiltere, vaka sayılarının düşmesiyle bunun meyvelerini almaya başladı.

Normalleşme adımlarının daha gerçekçi bir şekilde konuşulduğu ülkede eğlence sektörüyle ilgili de önemli bir etkinliğe imza atıldı. Liverpool şehrinde karantina sonrası ilk kez maske ya da mesafe olmaksızın ‘gece kulübü’ partisi düzenlendi. The First Dance (İlk dans) adı verilen etkinliğin dün gerçekleşen ilk bölümüne 3 bin kişi katıldı.





NEGATİF TEST ŞARTI



Partiye katılacak kişilerden son 24 saatte alınmış bir negatif test sonucu istendi. 18 yaş ve üstündeki kişiler bu test sonucuyla biletlerini aldı. Saat 14.00 itibarıyla içeri alınan gençler, saat 23.00’a kadar müzik dinleyip dans ederek doyasıya eğlendi.

Partinin ikinci günü olan bugün 3 bin kişi daha eğlencenin tadını çıkaracak. Öte yandan katılımcılar partiden 5 gün sonra bir test sonucu daha göndermek zorunda.

Etkinlik, corona yasakları kalktıktan sonra düzenlenecek organizasyonların nasıl olacağını görme amaçlı bir pilot uygulama olarak nitelendirildi. Partinin yasa dışı olarak düzenlendiğini sananlar polise haber verirken, Merseyside Polisi’nin, “Bu yasal bir etkinlik” yanıtıyla karşılaştı.