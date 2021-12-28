Dünyada corona virüsü vakalarında rekor kırıldı

Tüm dünyada corona virüsünün Omicron varyantı endişesi yaşanırken, açıklanan veriler, pandeminin başından bu yana global düzeyde vaka sayılarında rekor kırıldığı ortaya çıkardı. Uzmanlar, özellikle yeni yıl yaklaşırken uyarılarını yineledi.

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Tüm dünyada corona virüsünün Omicron varyantı endişesi yaşanırken, özellikle gelişmiş ülkelerdeki aşılanma oranlarına rağmen, virüsün ortaya çıkmasından tam iki yıl sonra, vaka sayılarında rekor kırıldı.

Oldukça mutasyona uğramış ve şimdiye kadarki en bulaşıcı varyant olan Omicron, aşılar ve önceki enfeksiyonlar tarafından sağlanan bağışıklığı ortadan kaldırdığı için küresel olarak hızla baskın varyant hale geldi. Yedi günlük ortalama vaka sayılarına göre, Omicron, bir ay öncesine göre yüzde 49’luk bir artışla 841 bin vakaya ulaştı.

70 KAT DAHA HIZLI BULAŞIYOR

Bugüne kadar yapılan araştırmalar, Omicron’un diğer varyantlara oranla 70 kat daha kolay bulaştığını ortaya koyarken, neden olduğu hastalığın, özellikle aşılanmış kişilerde çok şiddetli olmadığı belirlenmişti. Ancak yine de, Omicron’un bulaşma hızı düşünüldüğünce dünya çapında hastane kapasitelerinde azalma beklenirken, tıbbi bakıma ihtiyacı olan herkesi zor durumda bırakabileceği düşünülüyor.

Tüm dünyada hükümetler, özellikle Noel ve yeni yıl döneminde tatillerin ardından enfeksiyonların ve hastaneye yatışların artabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Hükümetler şimdiden, tatillerin ardından enfeksiyonların ve hastaneye yatışların artabileceği konusunda uyarıyor ve dünya pandeminin üçüncü yılına girerken sert bir ton oluşturuyor.

Rekor vaka sayıları, halk sağlığı yetkilileri üzerindeki Covid-19 kontrol politikalarını yeniden değerlendirmeleri için baskıyı artırıyor. ABD, Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler için önerilen izolasyon süresini azaltarak onların işe daha erken dönmelerine olanak tanıdı.

Uzmanlar, aşı öncesi sokağa çıkma kısıtlamalarına ve diğer Covid kısıtlamalarına dönme konusundaki isteksizliğin, virüsün daha hızlı yayılmasına olanak tanıdığını belirtiyor. Ve özellikle yeni yıl, Noel öncesi kalabalık ortamlara girmeden önce uyarılarını yineliyor.

AVRUPA’DA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Öte yandan, Avrupa ülkeleri Corona virüsün yeni varyantı Omicron'un etkisi altında yeni dalgalarla karşı karşıya. Fransa, salgının başından bu yana ilk kez günde 100 bin vaka sınırını geçerken İtalya'da da 3 gün üst üste rekor düzeyde vaka sayıları görüldü.

Türkiye’de ise son 24 saatte, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi. 22 bin 24 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 157 kişi hayatını kaybetti.

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