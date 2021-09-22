Dünyadaki üçüncü şehir olacak: Cenevre reklam panolarını yasaklıyor

İsviçre'nin Cenevre kenti, kamusal alanlarda reklam panolarını yasaklamaya hazırlanıyor. Cenevre dünya genelinde bu kararı uygulayan üçüncü şehir olacak.

Sozcu.com.tr

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İnternet ve sosyal medya kullanımının son yıllarda iyiden iyiye artmasıyla iş dünyasında dijital pazarlama, geleneksel pazarlama yöntemlerinden çok daha büyük önem kazanmaya başladı. Ancak buna karşın sokaklardaki ‘reklam panoları’ gibi geleneksel pazarlama enstrümanları da tamamen yabana atılmış değil.

İsviçre’nin Cenevre kentinde reklam panolarıyla ilgili çarpıcı bir karar alındı. Dört yıl önce başlatılan proje ve ortaya konan girişimler sonucu şehir konseyi, kamusal alanlarda reklam panolarını yasaklamaya hazırlanıyor.

Karar konsey görüşmelerinde 30 hayır oyuna karşılık 39 evet oyuyla kabul edilirken, yasağın 2025 yılından itibaren uygulanması bekleniyor. Cenevre bu kararla birlikte reklam panolarını yasaklayan dünyadaki üçüncü şehir olacak. Fransa’nın Grenoble ve Hindistan’ın Chennai şehirleri daha önce reklam panolarını yasaklayan ilk yerler olmuştu.