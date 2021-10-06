Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı

Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2021 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesi açıklandı.

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Henley Pasaport Endeksi’ne göre, 2021 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesi belli oldu. İşte dünyanın en güçlü pasaportları;

1. Japonya, Singapur

2. Almanya, Güney Kore

3. Finlandiya, İtalya, Lüksemburg, İspanya

4. Avusturya, Danimarka

5. Fransa, İrlanda, Hollanda, Portekiz, İsveç

6. Belçika, Yeni Zelanda, İsviçre

7. Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Malta, Norveç, İngiltere, ABD

8. Avustralya, Kanada

9. Macaristan