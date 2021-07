Dünyanın en kötü insanı olarak anılan Martin Shkreli’nin Wu-Tang Clan albümü satıldı

2018 yılında 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Martin Shkreli, borsadaki dolandırıcılığının yanı sıra AIDS hastaları için son derece kritik olan Daraprim isimli ilacı 13.50 dolardan 750 dolara çıkarmasıyla da tanınıyor. Basına verdiği demeçlerde umursamaz tavırlarıyla pek çok kişinin antipatisini toplayan Shkreli, dünyanın en kötü insanı olarak anılıyor.

Shkreli’nin hapis cezası yanında 7.4 milyon dolar ödemesine de karar veren mahkeme Shkreli’nin hem evine hem de eşi benzeri olmayan Wu-Tang Clan albümüne de el koymuştu. Bu hafta yapılan açıklamaya göre Wu-Tang Clan albümü ABD tarafından satıldı.

2 MİLYON DOLAR ÖDEMİŞTİ

“Once Upon a Time in Shaolin” başlıklı albümün satış sözleşmesi, fiyat ve alıcı hakkındaki bilgileri koruyan bir gizlilik hükmü içeriyor. Shkreli, 2015 yılında bir müzayedede New Yorklu hip-hop grubu tarafından albümün mevcut tek kopyası için 2 milyon dolar ödediğini söylemişti.

Şimdilik ismini açıklamak istemeyen alıcıyı temsil ettiğini söyleyen avukat Peter Scoolidge, satışla ilgili hükümetle görüşmelerin bir yıldan fazla sürdüğünü söyledi.

El oyması nikel-gümüş bir kutuda gelen albümün 2103 yılına kadar halka sunulmasına izin verilmedi. Albümün oluşturulmasını finanse eden ve koordine eden ise özel yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyum. Scoolidge, albümdeki orijinal kısıtlamaların devam ettiğini söyledi.

New York Doğu Bölgesi’nin avukatı Jacquelyn Kasulis, “Shkreli suçlu bulundu ve kendisini zenginleştirmek için yatırımcılara yalan söylemenin, çalmanın bedelini ödedi. Bu türünün tek örneği olan albümün bugünkü satışıyla birlikte, ödemesi de tamamlandı.”

ZARAR ETMEDİ

Shkreli’nin avukatı Ben Brafman, “Albümü ödediğinden çok daha fazla bir fiyata satabilmesinden de memnunuz” dedi.

2017 yılında bir Brooklyn federal jürisi, Pharma Bro olarak tanınan Shkreli’yi üç menkul kıymet dolandırıcılığı suçundan mahkum etti ve onu diğer beş komplo suçlamasından beraat ettirdi. Savcılar, Shkreli’nin bir dizi birbiriyle bağlantılı dolandırıcılık işlemi yaptığını, riskten korunma fonlarındaki yatırımcıları yanılttığını söyledi. Avukatları, Shkreli’nin yatırımcıları dolandırmayı asla amaçlamadığını ve sonunda tüm iddia edilen mağdurlara geri ödeme yapıldığını iddia etmişti.

Federal kayıtlara göre Shkreli cezasını Pensilvanya’daki düşük güvenlikli bir federal hapishanede çekiyor ve çıkış tarihi de 11 Ekim 2022.

