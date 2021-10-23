Dünyanın en pahalı tüyleri için tören

Güney Amerika’da yüzyıllardır süren vikunya hayvanlarının tüylerinin kesilmesi töreni, Bloviya’da La Paz yakınlarındaki bir köyde geleneksel olarak yapıldı.

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Devegiller familyasından bir hayvan olan vikunyaların tüyleri yerel halk tarafından kesilerek kıyafet yapımında kullanılıyor.

Dünyanın en güzel ve kaliteli iplik tüyüne sahip bu hayvanların tüyleri her iki yılda bir kırpılıyor ve hayvanlar daha sonra doğal ortamlarına bırakılıyor.

Dünyadaki vikunya nüfusunun 2028'de 1 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. İşlenebilen en ince tüy olan vikunyalardan elde edilen kumaşlar pahalı rakamlara alıcı buluyor.

Boynu uzun, bacakları kısa, kulakları dik ve yumuşak olan bu hayvanlar, 50 kilogram ağırlığında. 4000 – 5000 metre yükseklikte sürü halinde yaşıyan vikunyalar, soğuk iklime dayanıklı.Bir vikunyadan sadece 250 gram tüy çıkıyor.

Yerlilerce kabaca işlendikten sonra bu 120 grama kadar düşüyor.

Tüyleri değerli olduğu için katledilen ve nüfusları, İspanyol işgali ardından 15. yüzyıldan 1960'lara kadar giderek düşen ve 5 bine kadar inen vikunyalar, son 60 yıldaki koruma programlarıyla tekrar 1 milyona yaklaşıyor.